Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК

26 августа около 13 часов на автодороге Нефтекумска-Затеречный водитель автомашины «ВАЗ21240», совершая обгон, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с автомашиной «Богдан-2110», рассказали в отделе ПДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В больницу попали четыре человека: водитель «ВАЗа» и два пассажира «Богдана». Это семья – 49-летний мужчина, его 45-летняя жена и 12-летняя дочь. Девочка умерла в реанимации. В момент ДТП она находилась на заднем пассажирском сидении, пристегнутая удерживающим устройством «ФЭСТ». Все участники автоаварии- жители Нефтекумского района.