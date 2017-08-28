Об общественной безопасности говорили на совещании в правительстве Ставрополья, которое провел губернатор края Владимир Владимиров.

Фото пресс-службы губернатора СК

Как прозвучало в отчете зампреда правительства края Юрия Скворцова, в 10 крупных городах края установят заграждения, ограничивающие проезд машин во время проведения мероприятий. А также будет невозможен заезд транспорта в пешеходную зону.

Стоимость инженерено-технических мероприятий составит около 9, 6 млн рублей.

Также на совещании были рассмотрены обращения граждан. Губернатор обратил внимание собравшихся на ситуацию с мостом в Буденновском районе. Так как движение из-за ремонтных работ там было ограничено, то объездная дорога терпит значительные нагрузки. И теперь на ее восстановление необходимо более 350 млн рублей. Денежный вопрос, по словам губернатора, нужно решать с руководством министерства транспорта РФ на ближайшей встрече.

Было уделено внимание и проблеме регулярного отключения электроэнергии в дачном некоммерческом товариществе «Аграрник» в Ставрополе из-за долгов отдельных собственников. По мнению главы региона нужно заключить индивидуальные договоры энергоснабжения с членами товарищества, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.