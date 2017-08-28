Больше 70 архивных документов представлены на передвижной выставке «Первая мировая: уроки истории», которая проходит в Кисловодске.

Некоторые экспонаты предоставлены Российским государственным военно-историческим архивом и Российским государственным архивом кинофотодокументов.

Как война изменила жизнь воевавших, какие социальные и политические изменения произошли в стране? На эти вопросы нашли ответ посетители выставки, благодаря интересной экскурсии главного археографа отдела публикации документов Государственного архива Ставропольского края В.Р. Аветисяна, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.