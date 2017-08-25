Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

В онлайн-совещании на тему готовности системы образования к новому учебному году, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, участвовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Все 1789 детсадов и школ края заработают 1 сентября. 236 образовательных организаций обзавелись новыми окнами, а в 44 проведен капремонт крыши, 26 спортзалов отремонтированы за федеральные деньги.

Проверка школ комиссиями во всех регионах уже завершена, 42 тысячи образовательных учреждений примут 15,5 млн ребят в этом году.

Докладчик, министр образования и науки РФ Ольга Васильева поблагодарила руководство регионов, пострадавших от стихии в этом году, за своевременное приведение в порядок образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе губернатора СК