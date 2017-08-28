На планерке в правительстве края губернатор Владимир Владимиров объявил о разделении полномочий краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта между двумя ведомствами.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Создаются министерство строительства, как и раньше, и соответственно министерство дорожного хозяйства и транспорта.

– В регионе увеличилось число строящихся объектов, которые должны возводиться качественно и с соблюдением графиков. Существующее ведомство перегружено, и для более эффективной работы полномочия логично разделить, – отметил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, новые министерства должны начать работу с 2018 года и таким образом войти в следующий строительный сезон с уже закрепленными полномочиями и определенным кругом задач. Курировать работу по созданию новых ведомств поручено первому вице-премьеру правительства края Ивану Ковалёву.

Заместитель председателя правительства СК Юрий Скворцов отчитался, как выполняется данное ранее поручение главы региона об ограничении въезда транспорта в места проведения массовых мероприятий и пешеходные зоны крупных городов региона. Заграждения будут установлены в десяти городах Ставрополья с населением свыше 50 тысяч человек. Стоимость работ составит около 9,6 миллиона рублей. Проработан также вопрос о дополнительном привлечении казачества к патрулированию улиц.

На Ставрополье стартовала прививочная кампания. Для массовой вакцинации населения уже приобретено 48 процентов необходимых препаратов для учреждений здравоохранения. Формирование запаса продолжается. Для предотвращения сезонной эпидемии гриппа необходимо привить свыше 40 процентов населения региона.

Губернатор напомнил о ситуации в Буденновском районе, где в настоящее время ведется ремонт находящегося в федеральном ведении моста через реку Куму. Движение на этом участке ограничено, соответственно, значительно выросла транспортная нагрузка на объездную дорогу через поселок Катасон, находящуюся на балансе муниципалитета. Для восстановления дорожного покрытия, по словам губернатора, требуется более 350 миллионов рублей.

– Дорога через Катасон практически пришла в негодность. Нужно решать вопрос с Министерством транспорта РФ о компенсации из федеральных источников, чтобы исправить ситуацию, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Вопрос будет обсужден на одной из ближайших встреч с руководством российского Минтранса.