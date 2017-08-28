30 августа в Пятигорске пройдет отборочный этап Чемпионата России по киберфутболу FIFA 2017. Победители получат шанс выступить на краевых соревнованиях.

Поясним, ежегодный всероссийский турнир выявляет лучшего игрока сезона. Помимо этого титула, победитель получает возможность выступить в Париже, где пройдёт гранд-финал чемпионата мира по киберспорту ESWC 2017.

Киберфутбол организован в рамках празднования Дня города и Дня Ставропольского края, сообщили в администрации Пятигорска. Количество мест участников ограничено, так что желающие должны поспешить зарегистрироваться. Сделать это можно по телефону: 97-45-16.