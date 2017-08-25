Вблизи Пятигорска, а именно на Новопятигорском озере, в конце сентября пройдет уникальное культурное событие – Международный фестиваль этнической музыки, народных традиций и ремесел.

Фото: www.pyatigorsk.online

В администрации города отметили, что программа будет богатой, поэтому пропускать такое событие нельзя. Гостей будут радовать как известные музыканты, так и молодые, но уже успевшие заявить о себе коллективы, работающие в жанре фолк, этно, world music. Выступит известный на Ставрополье и за его пределами ансамбль «Лествица». Напомним, этот творческий коллектив создает оригинальные композиции, в основе которых русские, сербские, белорусские, болгарские песни, традиционное песнопение саамов и различные стили горлового пения. Для звукового сопровождения музыканты используют гусли, кантеле, англосаксонскую лиру.

В целом, около десятка коллективов будут отвечать за музыкальную часть праздника. Ожидается, что на фестиваль приедут Сергей Старостин – российский вокалист, этнограф, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий, собравший в ходе экспедиций по разным уголкам России более 3000 народных песен; этно-джазовый интернациональный проект «Вершки да корешки», созданный более 20 лет назад аккордеонистом и пианистом Алексеем Левиным (Санкт-Петербург, Амстердам). Выступят «Волков-трио» (руководитель – джазовый контрабасист Владимир Волков (Санкт-Петербург), выдающийся певец и инструменталист из Африки Мола Силла (вокал, мбира-конгома, шалам, перкуссия). Также можно будет познакомиться с творчеством Андрея Танзю – мастера международного уровня по игре на этнических барабанах разных народов мира и рамочных бубнах и ставропольской группой «Вопрос времени», которая известна высоким профессионализмом и виртуозностью игры. В композициях коллектива – этнические мотивы, элементы фанка, рока, регги, латиноамериканские ритмы.

Фестиваль пройдет с 30 сентября по 1 октября при поддержке администрации Пятигорска, Пятигорской и Черкесской епархии, а также творческих сообществ региона.