Задачи на перспективу обсудили на очередной планерке в Думе края, которую провел председатель краевого парламента Геннадий Ягубов.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

В комитете по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму идет работа над изменениями в законодательство по регулированию реализации алкогольной продукции. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый рассказал о деятельности, направленной на оптимизацию предоставляемых краем налоговых льгот. Это должно принести дополнительные средства в казну Ставрополья.

Вопрос подготовки расширенного совещания, темой которого станут готовящиеся изменения в работе органов ЗАГС, рассматривается в комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом сообщила его глава Светлана Терехова.

В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии готовят изменения в краевой закон, регулирующий ряд вопросов в сфере виноградарства и виноделия.

Геннадий Ягубов обозначил ряд задач, которые предстоит решать в сентябре. Наряду с текущей работой комитетов законодателям предстоит представлять наш регион в рамках Дней Ставропольского края в Госдуме РФ. Еще одним важным мероприятием, по словам спикера, станет проведение российско-азербайджанского форума, намеченного на конец первого осеннего месяца.