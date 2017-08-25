Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье закончили свою работу 49 профильных смен по ПДД в детских летних лагерях, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Госавтоинспекция и Министерство образования края в каждом муниципальном округе, городе и районе организовали профильные потоки по ПДД. Лето идет к финалу. В Благодарном состоялось торжественное закрытие лагерной смены, для которого ребята подготовили танцевальный флэш-моб по ПДД, в котором приняли участие около 150 человек. Для них были подготовлены форменные костюмы с эмблемой светофора и световозвращающими наклейками. В следующем годуна Ставрополье планируется увеличить число профильных лагерных смен по ПДД.