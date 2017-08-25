Фото ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по СК Фото ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по СК Фото ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по СК

В Ставрополе завершилась акция «Госуслуги в каждую семью». В течение двух недель агитационный автобус с сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД передвигался по микрорайонам краевого центра, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Стражи порядка агитировали жителей краевого центра зарегистрироваться на сайте Госуслуг и оказывали консультативную и практическую помощь в регистрации. Всего такую помощь получили 1115 жителей и гостей Ставрополя. А пока взрослые консультировались и регистрировались, малышей развлекали – им было предложено нарисовать рисунок по тематике соблюдения ПДД.