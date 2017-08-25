Столица СКФО готовится отметить свой День рождения: в 237-летие Пятигорска пройдет множество интересных мероприятий.

Афиша: www.pyatigorsk.org

С концертом выступит всем известная российская исполнительница Ёлка, кроме того, состоится битва кулинаров, откроется кукольный театр. Праздновать будут долго, рассказали в пресс-службе администрации Пятигорска.

Второго и третьего сентября жителям и гостям курортного города предлагают посетить Комсомольскую поляну у подножия Машука, где пройдет турнир по конкуру на Кубок главы. Второго же сентября в здании Детской художественной школы торжественно будет открыт кукольный театра «Золотой ключик» по адресу проспект Кирова, 68. Для маленьких гостей артисты готовят спектакль «Книга Орина».

Любителям спорта организаторы предлагают пятого сентября прийти на стадион «Центральный», где пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Всей семьей на ГТО» – в нем примут участие школьники и родители города.

Седьмого сентября на площади перед зданием администрации развернется городская акция «Мой эко-город», восьмого – здесь же состоится посвящение в первоклассники, а после в Ставропольском государственном театре оперетты – торжественная церемония вручения премии «Человек года – 2017».

Кульминацией праздника станет большое театрализованное шоу «Этот город самый лучший!», который пройдет девятого сентября на Поляне песен. В праздничном концерте примут участие не только лучшие местные коллективы, но и звезда российской эстрады певица Ёлка. Гимн Пятигорску, исполненный мощным хором жителей и гостей города, увидят и услышат не только в окрестностях Поляны песен. Оn-line-трансляция будет вестись на официальном сайте города-курорта. Завершит большое праздничное шоу фейерверк.

И это еще не все! Десятого сентября от места дуэли Лермонтова стартует массовый велопробег. Подключиться к нему может каждый. Главное – наличие велосипеда, умение кататься, желание принять участие и отличное настроение. А кем, кто не любит кататься, но любит готовить и наслаждаться вкусной едой, организаторы приглашают посетить городской фестиваль кулинарного искусства «Пикник». Зрителям представится возможность увидеть, как из обычных продуктов создаются наивкуснейшие блюда, а также попробовать их. Участниками фестиваля станут лучшие повара Пятигорска.

Увенчает День города завораживающее зрелище у паркового озера – пройдет открытие фестиваля воздушных шаров с непременным ночным свечением аэростатов над водной гладью.