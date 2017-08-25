Вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов обсудили участники круглого стола, организованного крайизбиркомом в режиме видеоконференции.

Фото: из архива газеты «СП» Евгений Демьянов

В разговоре приняли участие все территориальные комиссии края, а также члены рабочей группы, состоящей из представителей заинтересованных госструктур и общественных организаций.

Председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов напомнил собравшимся, что 10 сентября в крае пройдут 85 избирательных кампаний муниципального уровня. В ходе их проведении будет апробирована новая для Ставрополья технология изготовления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым QR-кодом. Это позволит увеличить скорость заполнения документов, свести к минимуму ошибки и ускорить передачу данных из территориальных избиркомов в государственную автоматизированную систему «Выборы».

В избирательное законодательство недавно был внесен ряд поправок, касающихся обеспечения прав людей с ограниченными возможностями. В частности, Пенсионный фонд РФ обязан два раза в год, 1 января и 1 июля, передавать в крайизбирком данные о числе инвалидов в регионе, характере их нездоровья. По последней информации, на Ставрополье проживают почти 220 тысяч инвалидов. Из них более 6,8 тысячи передвигаются с помощью инвалидных колясок.

Избирательная комиссия СК соответственно передает информацию на избирательные участки по месту жительства избирателей с инвалидностью. Теперь у служб соцзащиты есть прописанная законом обязанность по организации доставки таких избирателей к месту голосования.

– Те участки, которые не имеют пандусов, должны быть обеспечены по крайней мере временными конструкциями, – отметил Евгений Демьянов.

Но как выяснилось, в некоторых ситуациях даже временных пандусов будет недостаточно. Начальник отдела краевого минтруда и соцзащиты Светлана Буняева в качестве примера привела избирательный участок на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань» в Невинномысске.

– Это старое здание бывшего детского сада с очень узкими для инвалидной коляски лестницами. По имеющейся сегодня информации, к счастью, в «Гавани» нет ни одного избирателя, передвигающегося на инвалидной коляске. Если же за оставшееся время здесь появится колясочник, решим вопрос в индивидуальном порядке.

И еще. Теперь социальные центры не имеют права оказывать услуги социального такси инвалидам-колясочникам: для этого нужна специальная лицензия... Хотя приспособленный для этого транспорт имеется. Отдельная же служба социального такси для инвалидов сейчас существует только в четырех городах края – Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске и Георгиевске.

Еще одно новшество. Теперь для инвалида, который в силу своего заболевания не может даже сам расписаться при получении избирательного бюллетеня, предусмотрена возможность воспользоваться помощью другого избирателя. Если, конечно, помощник не является членом избирательной комиссии, наблюдателем, кандидатом в депутаты или его представителем. Данные добровольца должны быть внесены в подписные листы или журналы регистрации избирателей рядом с данными самого избирателя-инвалида.

29 августа на базе аграрного университета пройдет ставший уже традиционным образовательный форум для лидеров и активистов волонтерского движения края «Равные права – равные возможности». Это образовательная площадка по подготовке лидеров и кураторов добровольческих проектов, включая направление работы с людьми с ограниченными возможностями. В работе форума смогут принять участие делегации всех районов и городских округов Ставрополья.