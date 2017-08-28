Кинотеатр «Салют» в Ставрополе

Уже 26 августа в Ставрополе откроют кинотеатр «Салют», который долгое время был закрыт из-за ремонта. Организаторы обещают создать праздничное настроение. С десяти часов утра пройдет детская развлекательная программа: малышей будут ждать аниматоры и ростовые куклы. Юные жители города также смогут сфотографироваться с героями любимых кинофильмов, сделать аквагрим, на развлекательно-обучающих мастер-классах научиться мастерить игрушки.

Официальная церемония открытия обновленного кинотеатра «Салют» состоится в одиннадцать часов, а с трех дня и до восьми вечера ожидаются выступления молодежных кавер-групп: «Мастер и Маргарита», «Личности» и «Troublemakers» (Ростов-на-Дону). Специальный гость программы – Elvira T. Завершится праздник салютом.