Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске определились победители юнармейской игры «Зарничка-2017»

В Невинномысске шестнадцать команд пришкольных лагерей приняли участие в IV городской юнармейской игре «Зарничка-2017». Организаторы «Зарнички»: городское управление образования, Дворец детского творчества и Центр развития образования.

Лидером игры после прохождения всех этапов конкурса стала команда средней школы № 8, второе место – у средней школы № 1, третье – у сборной школы № 18.

Как сообщили в мэрии Невинномысска, победители и призеры были награждены дипломами, кубками, медалями и ценными призами.