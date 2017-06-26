Пресс-конференция, состоявшаяся 27 июня в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта края была посвящена безопасности движения.

Фото пресс-службы губернатора СК Игорь Васильев

На вопросы журналистов ответили глава принимающего ведомства Игорь Васильев, начальник УГИБДД ГУ МВД России по СК Алексей Сафонов, заместитель министра образования края Диана Рудьева. За первое полугодие 2017 года число ДТП сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Как отметил Сафонов, последние резонансные ДТП не были связаны с плохими дорогами. Люди забывают о собственной безопасности. Водитель «Шевроле», выехавший на встречную полосу, уснул за рулем. В результате погибло четыре человека. Нередки случаи, когда взрослые ведут себя безответственно по отношению к собственным детям. Как сказал Сафонов, представителям службы дорожной безопасности говорят, что, мол, только что отстегнул ремень безопасности на детском кресле. А ведь во время вышеназванной аварии выжили только дети, пристегнутые в соответствии с правилами безопасности. Поэтому очень важно, подчеркнула Диана Гурьева, обучать детей правилам безопасности, в том числе и на дороге, начиная с детского сада. Но, увы, часто сами родители сводят к нулю усилия педагога, когда,например, перебегают дорогу, держа ребенка за руку, на красный свет.

По словам Игоря Васильева, этот год будет рекордным по количеству пешеходных переходов, которые будут оборудованы в соответствии с современными стандартами. Всего количеством 230. Новые «зебры» будут снабжены всем необходимым, чтобы водитель видел их издалека и снижал скорость.

Однако, как заметил А. Сафонов, статистика зафиксировала случаи, когда сами пешеходы, буквально, сами лезут под колеса.

Неслучайно о проблемах безопасности говорили представители трех ведомств. Как бы хорошо ни были обустроены наши дороги, и автомобилистам, и пешеходам следует помнить о собственной безопасности и о безопасности других.