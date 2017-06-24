Фото: пресс-служба министерства культуры СК Тысячеголосый хор Фото: пресс-служба министерства культуры СК Ставропольские хористы Фото: пресс-служба министерства культуры СК В Чебоксарах

Группа участников Детского хора России от Ставропольского края в сопровождении хормейстера Детской школы искусств № 5 г. Ставрополя Ирины Шахарьянц вернулась из столицы Чувашии – города Чебоксары, где ребята выступали на торжествах по случаю Дня Республики Чувашия. На центральной — Красной – площади Чебоксар у монумента Матери-покровительницы прозвучали песни тысячеголосого Детского хора.

В этот уникальный коллектив вошли юные исполнители из 32 регионов страны. А их номера названы в числе самых ярких событий праздника. Ребята были в Чебоксарах три дня. За это время между репетициями они успели полюбоваться живописной природой Чувашии, посмотреть концертное выступление гостей XXV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», а также познакомиться с необычным искусством китайского театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой. Так что наши юные таланты и себя показали, и много интересного увидели.