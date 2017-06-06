В недавно открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе в жилом районе «Гармония» прошла конференция по вопросам развития дзюдо и самбо в Ставропольском крае.

На мероприятие приехали члены федерации и гости, среди них: исполнительный директор «Федерации дзюдо России» Валентин Хабиров, глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края Владимир Ростегаев, заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин, помощник губернатора Ставропольского края Дмитрий Полянский, другие представители власти и спортивного сообщества.

На конференции прошли выборы нового руководителя федерации, ранее, как известно, эту должность занимал Мухамед Папшуов. Членами федерации была выдвинута кандидатура Сергея Захарченко, председателя Совета директоров Строительной группы «Третий Рим». Предложенная кандидатура нашла поддержку большинства участников собрания.

После подведения итогов голосования, приняв в свой адрес поздравления, Сергей Захарченко рассказал о ключевых направлениях работы. Было сказано, что все усилия в настоящее время будут сосредоточены на решение вопросов укрепления материальной базы, популяризации самбо и дзюдо, развития детского спорта в районе. Для реализации планов будет вестись осуществлен поиск партнеров. Стоит отметить, что положительный опыт по установлению сотрудничества с бизнес-структурами у нового руководителя имеется. Свидетельством тому является открытие в жилом районе «Гармония» физкультурно-оздоровительного комплекса, в стенах которого прошло заседание делегатов.

По окончании мероприятия журналисты провели обзорную экскурсию по спортивному комплексу, продемонстрировав залы для занятий единоборствами и тренажерный зал.

Сторонников спорта в жилом районе «Гармония» становится все больше. Здесь любят совершать пробежки по Аллее ласточек, играть в футбол на кубок турнира Строительной группы, в шашки и шахматы, заниматься на уличных тренажерах. Спортивная инфраструктура и популяризация массового спорта – одни из важных причин, почему молодые семьи выбирают для жизни жилой район, приобретая таунхаусы и квартиры.