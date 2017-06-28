В селе Кочубеевском для ребят из пришкольного лагеря отдыха организовали праздник «Дружба с книгой шагает по планете».

Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Юные читатели из села Кочубеевское каникулы проводят с книгой

Он прошел в детской библиотеке. Началась игра-путешествие с рассказов школьников о том, какие книжки они прочитали в последнее время, какие литературные герои им запомнились и полюбились.

Не обошлось и без интересных конкурсов. Как известно, в любимых детворой сказках чудеса совершают при помощ волшебных предметов. У участников праздника была возможность на ощупь определить, какие предметы находятся в мешочках: волшебное зеркало, клубок волшебных ниток, золотой ключик или даже лампа Алладина?

А потом начался переполох. Названия сказок… перепутались: Царевна стала Хаврошечкой, Кощей – Ясным соколом и т.д. Но ведь не должно быть беспорядка в сказках. Поэтому дети тщательно исправляли ошибки. Еще один конкурс состоял в следующем: нужно было слушать песни и угадывать, из каких они сказок. Во время этого задания у многих маленьких гостей библиотеки ноги сами пустились в пляс.

Также внимание юных читателей привлекла яркая красочная книжная выставка под названием «Летняя карусель». Здесь можно было взять домой на время сказки, рассказы, повести на любой вкус.