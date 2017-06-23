Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

Руководители комитетов проинформировали о планах работы на предстоящую пятидневку, а также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на очередное заседание Думы, которое запланировано на 29 июня.

В рамках заседания пройдет рассмотрение более чем двух десятков вопросов. В их числе внесение изменений в бюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Этот документ уже прошел обсуждение в думских комитетах, окончательно законопроект будет рассмотрен на заседании комитета краевого парламента по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Об этом сообщил его председатель Юрий Белый.

Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, пригласил коллег к участию в совещании, на котором будет обсужден вопрос о проекте федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Документ касается введения курортного сбора.

Юрий Гонтарь доложил о результатах проведенного комитетом Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям заседания. В его рамках в повестку работы краевого парламента внесен законопроект, предусматривающий расширение числа лиц, уполномоченных составлять протоколы по фактам выявления нарушений прав несовершеннолетних. Также депутат рассказал о деятельности в крае казачьих дружин, направленной на охрану правопорядка.

Казачья тема прозвучала и в выступлении председателя комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Ивана Богачёва. Он отметил, что принято решение о создании рабочей группы по доработке проекта закона, предлагающего внесение изменений. Основная задача – четкое законодательное определение территории, на которой казачьи общества могут получать земельные участки в аренду без проведения торгов.

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал об итогах выездного совещания, проходившего на базе ООО «Ставролен». Также парламентарий обратил внимание коллег на то, что в комитет для подготовки отзыва поступил проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс. Им предлагается не включать в региональную программу капремонта многоквартирные дома, в которых менее пяти квартир. Зачастую их собственники проводят ремонт общего имущества самостоятельно.

Тему продолжил первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, который отметил, что тревогу вызывает как сбор средств в региональный фонд кап-ремонта, а по некоторым данным, в крае это 62 процента от запланированного, так и слабая работа по взысканию задолженности. В этой связи парламентарии высказали мнение о необходимости активизации данной работы.

Вице-спикер Думы СК Александр Кузьмин проинформировал об итогах первого выездного заседания временной комиссии краевого парламента по вопросам состояния окружающей среды и предотвращению ее загрязнения отходами производства и потребления в муниципальных образованиях. Мероприятие состоялось на базе Шпаковского и Труновского муниципальных районов.

Заместитель председателя комитета по социальной и мо-ло-дежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Артур Насонов рассказал об участии в организации и проведении «Школы парламентаризма Ставрополь-ского края» – нового обра-зо-вательно-просвети-тель-ско-го проекта, организованного советом молодых депутатов при поддержке краевых властей.

Геннадий Ягубов обратил внимание и на необходимость активного участия в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он отметил, что региональным властям необходимо утвердить программу до 1 сентября этого года, а в декабре муниципалитеты также должны принять местные планы. В этой связи Геннадий Ягубов попросил депутатов, избранных по одномандатным округам, провести необходимую работу по определению приоритетных объектов для включения в программы благоустройства.