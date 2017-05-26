Как мы же сообщали, в минувшие выходные в Ставрополе прошел квест «Мой город» .

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нынешний квест был приурочен к 100-летию «Ставрополки». Фото Ильи СМИРНОВА Координатор проекта Татьяна Терехова. Фото: Елена СМИРНОВА Возле такого камня стоял Иван-царевич на распутье и думал, куда пойти. Фото: Елена СМИРНОВА «Крошка робот» в тени своего большого брата. Фото Ильи СМИРНОВА Велосипедисты состязались в номинациях «Покатушки» и «Велопрофи». Фото: Елена СМИРНОВА Фото Ильи СМИРНОВА

На сей раз полюбившаяся многим игра собрала около двухсот участников, которые образовали 62 команды. В зависимости от способа передвижения они разделились на несколько категорий: «Генералы» (передвигались только пешком), «Штатские» (разрешено бегать и пользоваться общественным транспортом), «Покатушки» (велосипедисты-любители) и «Велопрофи» (мастера велосипедного спорта).

Вот уже больше десятка лет квест собирает вместе людей, жаждущих приключений. С 2009 года «Мой город» развивает координатор Татьяна Терехова. В 2013 году проект стал лауреатом форума «Машук».

Игра эта для всей семьи, и на каждом старте можно увидеть людей разных поколений: в одну дружную команду объединяются мамы, папы, бабушки, дедушки, внуки. Приятно также, что из года в год среди участников обязательно присутствуют и команды-старожилы, и новые поклонники необыкновенно захватывающего состязания.

Фото Ильи СМИРНОВА

Нынешний квест был приурочен к 100-летию «Ставропольской правды», поэтому большая делегация редакции решила влиться в ряды игроков, чтобы во всех подробностях описать для наших читателей ход событий. А еще мы успели провести акцию – посетителям парка «Центральный» (здесь происходили старт и финиш) раздали газеты со свежим выпуском «Ставрополки».

Итак, игра началась в 10 утра. Татьяна Терехова проинструктировала команды о правилах безопасности (ведь побывать им предстояло в разных частях города и даже за его пределами), рассказала о некоторых деталях игры, раздала капитанам команд комплекты стартовых документов. Целый день неугомонные жители города искали ответы, составляли оптимальные маршруты, ходили, бегали, крутили педали.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Велосипедисты состязались в номинациях «Покатушки» и «Велопрофи».

Странствия «Шоколадки «Алёнка»

Я стала «засланцем» в семейную команду «Шоколадка «Алёнка», которая выступала в категории «Генералы» и состояла из мамы Оли, дочек Любы, Алёны (у нее в этот день был день рождения), племянника Вовы и дедушки Николая Никифоровича. Они любезно согласились принять балласт, то есть меня, и компания двинулась в путь. Моим гидом в мире игры выступила 12-летняя Люба. Она объясняла, что происходит, и заодно рассказывала про прошлые задания.

Скоро стало понятно: у этой команды два капитана. Один официальный – мама Оля, которая уверенно составляла маршрут, ловко пользуясь навигатором, и почти всегда держала в уме два задания, которые нам предстоит штурмовать следующими. И один неофициальный – Николай Никифорович. Он живет в городе больше 40 лет. Дедушке навигатор был не нужен, он легко отгадывал задания, определяя улицы по их историческим названиям. Совсем не скажешь, что участвует он в квесте впервые. «Внучки уговорили!»

Младший член команды Вова – спортсмен, футболист и поклонник Джека Воробья. Он окончил второй класс. Мы обсудили «Пиратов Карибского моря», он рекомендовал пойти в кино на пятую часть и сетовал, что я имею смутные представления о «Лего». Вовка и я, едва поспевающая за семьей спортсменов, как никто другой, радовались окончанию квеста. А прошла команда его достойно! Все 14 полей для ответов на желтом листочке были заполнены, 14 подтверждающих фотографий сделаны и отправлены через WhatsApp кураторам игры.

Одно из первых заданий – сосчитать спички на картине в музее Гречишкина. Но сначала это полотно надо было найти. Кстати, вошли мы в музей по специальным бесплатным билетам, которыми, конечно, в полной мере не воспользовались. Всем хотелось остаться в музейных залах. Оля с трудом заставила себя покинуть галерею Гречишкина, а дети – краеведческий музей-заповедник, где мы разгадывали следующую головоломку.

Одно из заковыристых заданий ждало нас в музее-усадьбе художника В.И. Смирнова. Надо было найти колодец и посчитать, сколько детей на нем сидит. Колодец обнаружили, а вот детей – нет. Мы даже заглянули внутрь... А оказалось, ларчик просто открывался: в самом помещении музея была фотография с пятью детьми, сидящими на колодце. Хотя эту деталь в пылу азарта можно было и не заметить. Водить за нос этот квест любит!

Взять хотя бы задание с Медузой Горгоной. По фотографии необходимо было отыскать голову небезызвестной дамы, украшающую некое здание. Почти такая же быстро нашлась на проспекте Карла Маркса. Но «почти» – не считается. И когда мы отправились дальше, в моей напеченной солнцем голове стучали мысли: почему бы не согласиться уже на эту похожую «девушку»?! Однако какое-то шестое чувство повело «Алёнок» вниз, и там была она! Настоящая! Прохожие явно были озадачены: по какой причине адекватные с виду люди смотрят на архитектурное украшение здания и так шумно выражают свою радость, прыгая и вереща? Но непосвященному трудно понять, каково это: искать и найти железное кольцо у Хранителя нашего города или кирпичик с названием завода-изготовителя в стене дома. Нет, это надо пройти своими ногами, так, чтобы пятки горели от усталости!

На прощание дедушка Николай Никифорович купил всем по шоколадке «Алёнка», мы чокнулись ими на памятной фотографии.

Фото Ильи СМИРНОВА Команда «Шоколадка «Алёнка»

Позже я встретила детей из нашей команды на церемонии награждения и невероятно гордилась тем, что они заняли второе место. Алёна и Вова подбежали ко мне со светящимися глазами, как два радостных совенка, показывая медали на шее: «Мы выиграли второе место! В первый раз!».

Когда я еле волокла ноги домой, у меня было самое прекрасное настроение и шоколадка «Алёнка» в рюкзаке!

Полина ВАКУЛЕНКО.

«Пешеходы» с малышами

Две энергичные жительницы Ставрополя, обе Ольги и просто хорошие подруги, вместе со своими детьми собрали очаровательную команду «Пешеходы» для состязания в категории «Генералы». Сразу после объявления старта Оли бойко начали решать непростые головоломки: искали определенный рисунок на кирпиче старого дома, старинную вывеску на бывшем здании редакции «Ставропольской правды», разгадывали зашифрованные пословицы и поговорки и рассчитывали расстояние до Южного полюса...

Фото В.ДРОЗДОВОЙ Команда «Пешеходы»

Составить план движения и распределить задания в хронологическом порядке подругам удалось быстро: стало понятно, что эта команда хорошо знает родной город. Но, признаться, были задания, которые вызвали затруднения. Поиски изображения дамы на доме в стиле ар-нуво заставили «Пешеходов» преодолеть не один километр, наматывая круги. А найти нужное место по старым названиям улиц? Не каждый житель Ставрополя сможет с ходу вспомнить исторические подробности городской топонимики, а участникам пришлось разбираться в ней в рекордно короткое время. Но сориентироваться – еще полдела. Чтобы указать правильный ответ на вопрос ребуса, надо найти именно ту стену, которая заинтересовала организаторов при составлении заданий. И своими глазами увидеть, что, к примеру, цвет волос ангела, изображенного на граффити, рыжий. Угадать такое невозможно.

Одно из новых правил квеста – постоянно отчитываться о пройденных заданиях через смс-мессенджеры, что, по признанию организаторов, ускорило подсчет результатов. После каждого найденного на маршруте объекта команда отправляла фотографию, на которой должны были запечатлеться все ее участники, это позволило избежать нарушений правил.

Фото В.ДРОЗДОВОЙ Вместе веселее! – девиз игры

По словам игроков-пешеходов, самым сложным оказалась часть заданий, касающихся проспекта Карла Маркса. Объекты, чередуясь между собой, вынуждали команду не раз спуститься вниз проспекта, а потом снова подняться.

Полина ЛАПТА.

Пять часов на ответы

Ребусы игры «Мой город» я решала с командой со сказочным названием «Трое из ларца», которые обозначились в категории «Штатские». Они не первый раз участвовали в квесте – чувствовался опыт. Сразу после брифинга, получив задания, команда кинулась за ответами. К концу первого часа квеста ребята смогли разобраться почти со всеми загадками! Некоторые задания подшучивали над игроками, направляя их по ложному пути. Самым сложным для моей команды оказался ребус с комбинацией цифр. Долго думали мы и над решением «Тетриса»: на доме расположились фигуры, похожие на те, что мы видели в известной игре. Так вот, надо было найти такую же, как в книжечке заданий. Сложно... В итоге вписали ответ на удачу.

«Трое из ларца» и наблюдатель Елена

За те пять часов, что я провела с этой командой, они успели выполнить все 14 заданий. Впечатления о приключении остались самые позитивные. Равно как и об игроках. Это невероятно веселые и дружелюбные люди, которые действительно любят свой город.

Елена АФАНАСЬЕВА.

Обгоняя ветер

Группа наблюдателей от «Ставрополки», сформировав собственную команду «Репортаж», отправилась на маршрут, предназначенный для велосипедистов категории «Покатушки». Мы не стали прикрепляться к какой-то конкретной команде, а попытались самостоятельно выполнить задания, чтобы на себе испытать все прелести и трудности игры. Наша цель была охватить как можно больше локаций, дождаться там появления других команд, зафиксировать их на фото и видео (профессиональная обязанность). Теперь смело можем делиться своими наблюдениями.

Мы, например, заметили, что опытные игроки, получив книжки с заданиями, не торопились мчать к первому же контрольному пункту, а вдумчиво отгадывали все, составляли оптимальный маршрут передвижения, и только потом выдвигались в путь.

Фото Ильи СМИРНОВА Главное – правильно составить маршрут.

…В книжке была фотография и подпись: «Когда-то в этом здании располагалась редакция газеты «Ставропольская правда». Сегодня на этом здании увековечено старинное название улицы». Одна за другой несколько команд сфотографировались на фоне ажурной таблички «Николаевский проспект», которая прикреплена к стене нынешней администрации Ставрополя, что на проспекте К. Маркса, 96. Да, когда-то именно здесь размещалась редакция «Ставрополки», пока не переехала в специально построенное здание на Спартака, 8.

Фото: Елена СМИРНОВА Именно в этом задании когда-то располагалась редакция «Ставропольской правды» (пр. К. Маркса, 96)

Мы, зарядившись азартом других участников, двинули дальше. Следующий пункт зашифрован не менее затейливо: «В разные времена эта улица носила имя Первомайская, 1-я Форштадтская, Карская. Чтобы выполнить задание, вам надо отправиться к дому 0!+1!+2!+3!+4!+5!, расположенному на этой улице. Там внимательно осмотритесь и скажите, кто из представителей зоопарка живет на лужайке перед домом». Знатоки вычислят, что номер дома – это сумма факториалов =154, а улица известна всем – Серова. Кто догадался, тот уже с усилием крутит педали (дорога с подъемом вверх!), и вот она, отгадка – почти как настоящий... жираф.

Фото: Елена СМИРНОВА А вот и тот жираф!

Дальше было задание «Крошка робот». Отгадка обнаружилась в скверике возле «Водоканала» – такой симпатичный маленький мастер с гаечным ключом, спрятавшийся в тени своего большого брата. Наверняка ставропольцы видели эту металлическую парочку.

Фото: Елена СМИРНОВА Вот он, какой «Крошка робот» с гаечным ключом на 30

Всего было 18 заданий, все перечислять не так интересно, как решать их. Отметим лишь, что самым дальним для нас оказалось задание «Сказки», где нужно было найти камень, стоящий на распутье 49-х домов под охраной краснодарского МВД. Это на проспекте Кулакова (представляете, сколько километров от парка «Центральный» туда колесить, да не по прямой!). А камень, и правда, был точно из сказки: возле такого стоял Иван-царевич на распутье и думал, куда пойти.

Фото: Елена СМИРНОВА Камень из сказки, который стоит на пересечении 49-х домов под охраной краснодарского МВД

Признаюсь, наша команда отгадала только половину загадок, успев объехать лишь семь заветных точек, на остальные уже не хватило времени и сил. Но мы точно так же, как и все участники, ликовали, когда находилась очередная отгадка. Вдвойне радостно, если там появлялись соперники – хорошая примета, значит, близки к истине.

Мы увидели наш город другими глазами – открытым, добродушным; передвижения по нему обрели новый смысл, а еще познакомились с замечательными людьми, позитивными, ищущими, думающими.

Фото: Елена СМИРНОВА Участники игры побывали в разных частях города.

Как помнит наш читатель, была еще и категория «ВелоПрофи», о ней совсем коротко. Командам из этой группы пришлось нелегко. Чтобы пройти все задания, им нужно было намотать на двухколесном друге 150 километров! И это за шесть часов! Хотя педали в этой категории крутили опытные спортсмены, никто не смог пройти маршрут полностью и выполнить абсолютно все задания в срок – не хватило времени. Однако, не менее 80 км наездили участники этой (самой трудной) категории по городу и за его пределами. Некоторые команды ездили даже в аэропорт!

Когда организаторы подвели итоги, некоторые участники еле передвигали ноги от усталости. Но на то и турнир, чтобы выявить сильнейших. В итоге никто не ушел без грамот и призов. И для команды «Собрались», которая образовалась прямо на месте старта из незнакомцев, желающих приключений, и для двух героических мам, прошедших все задания с малышами грудничкового возраста, были подготовлены подарки от организаторов и партнеров ООО «Сеть» (Зелёная точка).

Фото Ильи СМИРНОВА Кожаные обложки на паспорта и автодокументы ручной работы с логотипами игры получить в подарок особенно приятно!

Итак, а кто же на этот раз стал самым-самым?!

Первое место в категории «ВелоПрофи» по праву досталось команде «Вольный ветер». На 2-м месте «108 передач», третье взяли «Велотоксикозники».

В велокатегории «Покатушки» лучшими стали «Жители планеты», они разгадали все задания и лишь до одного не успели доехать. На второй позиции «212-85-06», на третьей – «Велокураж».

Среди «Штатских» уже в третий раз подряд в лидерах оказались «Могучие тюфяки» – ребята, имеющие большой стаж подобных соревнований. «Турбонаддув» и «Мангусты» заняли 2-е и 3-е места соответственно.

А вот «Пофигистам», победившим в категории «Генералы», повезло в качестве новичков, причем команда вообще образовалась стихийно, буквально за день. «Шоколадке «Алёнка» досталось «серебро», «бронза» – у «Et cetera».

Фото Ильи СМИРНОВА Победители игры «Мой город – 2017» во всех четырех категориях.

По отзывам всех участников, они провели восхитительный день, наполненный здоровым азартом. Во многом это заслуга организаторов. В этом году четыре месяца они составляли необыкновенно интересные, но в то же время сложные задания, чтобы участники ни в коем случае не заскучали. И, кажется, у создателей получилось!