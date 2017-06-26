Вооружившись необходимой техникой, пожарные незамедлительно выдвинулись на помощь пострадавшим. Впереди было 50 километров дороги.
– К нашему приезду вся солома была охвачена огнем,- рассказал водитель пожарной машины ПЧ № 148 ПАСС СК поселка Мирный Курского района Залимхан Хамидов. – Пламя уже перешло на деревянные ограждения, под угрозой возгорания были близстоящие постройки. Мы залили горевшие скирды и ограду водой, разобрали забор и снова пролили все водой.
Хозяева рассказали, что в сгоревших скирдах было 2000 тюков сена и соломы. Что послужило причиной возгорания пока неизвестно.