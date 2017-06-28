Традиционная акция «Открытая станция» прошла на Невинномысской ГРЭС.

Традиционная акция «Открытая станция» прошла на Невинномысской ГРЭС Традиционная акция «Открытая станция» прошла на Невинномысской ГРЭС Традиционная акция «Открытая станция» прошла на Невинномысской ГРЭС

Участников Дня открытых дверей с праздником поздравили представители городской власти и руководство предприятия. Лучшим работникам ГРЭС и ветеранам вручили заслуженные награды.

Для невинномысцев в этот день на станции организовали семейные экскурсии, в ходе которых можно было отследить процесс рождения энергии. Программа акции также включала в себя концерт, конкурсы, творческие мастер-классы.

Было чем заняться и маленьким горожанам. Шоу мыльных пузырей и ростовых кукол, езда на миниатюрных электромобилях – это еще не все. В этом году в Невинномысске празднование «Открытой станции» прошло под девизом «Сила энергии в гармонии с природой». Ребятам предоставили возможность прямо на празднике изготовить птичьи кормушки, скворечники, высадить вертикальный огород. Множество юных участников также собрал специальный экологический квест.