Участников Дня открытых дверей с праздником поздравили представители городской власти и руководство предприятия. Лучшим работникам ГРЭС и ветеранам вручили заслуженные награды.
Для невинномысцев в этот день на станции организовали семейные экскурсии, в ходе которых можно было отследить процесс рождения энергии. Программа акции также включала в себя концерт, конкурсы, творческие мастер-классы.
Было чем заняться и маленьким горожанам. Шоу мыльных пузырей и ростовых кукол, езда на миниатюрных электромобилях – это еще не все. В этом году в Невинномысске празднование «Открытой станции» прошло под девизом «Сила энергии в гармонии с природой». Ребятам предоставили возможность прямо на празднике изготовить птичьи кормушки, скворечники, высадить вертикальный огород. Множество юных участников также собрал специальный экологический квест.