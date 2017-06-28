Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Андрей Джатдоев и Ольга Лепилкина Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В честь Дня Молодежи мэр Ставрополя Андрей Джатдоев наградил студентов, выигравших в международном конкурсе видеороликов «Моя Родина». Дипломы вручили вошедшим в тройку лучших юным режиссерам. В номинации «Мой город» 1 место у Елизаветы Садовской «Сутки в Ставрополе», в номинации «Мой университет» «золото» взяла работа Анны Шрам за ролик об СКФУ.

Благодарственное письмо вручили зампреду жюри конкурса, завкафедрой журналистики СКФУ Ольге Лепилкиной.

Глава Ставрополя похвалил за проделанную работу молодых людей, отметив их вклад в укрепление международных связей, сообщают в пресс-службе администрации города.