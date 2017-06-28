Фото: ОГИБДД Невинномысск В Невинномысске стартовала широкомасштабная акция «Водитель! Соблюдай ПДД!»

В Невинномысске стартовала широкомасштабная акция «Водитель! Соблюдай ПДД!, приуроченная к 81-й годовщине со дня образования Госавтоинспекции. Цели акции – профилактика ДТП с участием пассажирского автотранспорта, пропаганда безукоснительного выполнения ПДД среди всех участников дорожного движения. Также особое внимание будет уделено предотвращению автоаварий с участием детей.

В мероприятиях акции, которая продлится до 7 июля включительно, примут участие сотрудники ГАИ, ветераны Госавтоинспекции, работники управления образования администрации города, школьники, представители общественности, журналисты.