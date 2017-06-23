Представительный десант, состоящий из членов временной комиссии Думы Ставрополья по вопросам состояния окружающей среды и представителей профильных ведомств исполнительной власти края, побывал в Шпаковском и Труновском районах, чтобы на месте разобраться, как обстоят дела с утилизацией твердых коммунальных отходов.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Возглавил эту большую выездную бригаду заместитель председателя Думы СК Александр Кузьмин. Главная цель – разработка предложений по совершенствованию федерального и краевого законодательства по предотвращению загрязнения природы отходами производства и потребления.

Уже с января этого года по всей стране должна была заработать новая система сбора и переработки бытового мусора. Однако из-за «сырости» федерального закона сроки его вступления в силу сдвинуты на два года.

По задумке руководства Министерства строительства и ЖКХ РФ, в недрах которого разрабатывался документ, новая система сделает минимальными риски инвесторов, которые возьмутся за утилизацию и частичную переработку мусора, а всю эту сферу – экономически прозрачной. Ключевыми фигурами должны стать частные региональные операторы, которые будут полностью контролировать работу компаний, занятых в отрасли, на всех этапах: от сбора мусора до его утилизации и захоронения.

Ставрополье входит в число пилотных регионов, где переход к работе по новым правилам должен состояться в течение 2017 года. Территориальная «дорожная карта» готова, выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет действовать на территории 13 районов северо-западной части края, куда входят в том числе города Ставрополь и Невинномысск. Сроком на 15 лет в результате конкурсного отбора это право закреплено за ООО «Эко-Сити». Его завод по утилизации мусора находится в Шпаковском районе близ хутора Нижнерусского.

Это производственный комплекс, где применяются современные природоохранные, инженерно-технические решения по обезвреживанию, использованию и размещению твердых бытовых отходов. Технологические решения предусматривают сортировку и отбор утильных фракций (металлов, стеклобоя, бумаги и картона, пластика, резины) с их частичной переработкой на месте, прессование оставшихся отходов, что позволит сокращать объем мусора, подлежащего захоронению, до пяти раз. Добытые из мусора полезные компоненты предприниматели будут продавать для более глубокой переработки.

– Именно эта статья доходов должна стать основной для предпринимателей, а не завышенные тарифы для населения за утилизацию мусора, – считает депутат краевого парламента Александр Сысоев.

Кстати, добиться от владельцев завода, каким будет тариф с человека, депутат так и не смог. Хотя ходят упорные слухи, что новая система приведет-таки к росту платы за вывоз мусора. Впрочем, цены будут устанавливаться региональной тарифной комиссией, которая и просчитает все затраты. Произойдет это ближе к новому году.

Руководство «Эко-Сити» пообещало, что для тех, кто станет самостоятельно сортировать свой мусор (как это делают жители Европы), будет назначен льготный тариф. Собственно, такой подход оговаривается уже внесенным в Госдуму федеральным проектом.

– Недавно я принимал участие во Всероссийском съезде операторов и специалистов в сфере обращения с отходами. Руководители федеральных министерств и ведомств прямо заявили тем, кто хочет заниматься этой сферой деятельности, что никто не позволит иметь сверхдоходы за счет населения или бюджетных средств, – отметил вице-спикер краевого парламента Александр Кузьмин.

Завод ООО «Эко-Сити» принимает отходы из Ставрополя, Шпаковского района и других ближайших территорий в радиусе до 60 – 100 километров. Минимальный срок эксплуатации прилегающего к заводу полигона составляет 25 лет. В его основание уложены специальные изолирующие материалы, чтобы защитить от загрязнения почву и грунтовые воды. В окрестностях полигона ежемесячно проводят независимый государственный контроль концентрации вредных веществ.

Инвесторы уже потратили более миллиарда рублей на обустройство своего «мусорного» бизнеса. Планируют вложить еще столько же. На заводе в Нижнерусском создано 100 рабочих мест, всего для выполнения полного цикла сбора и переработки отходов скоро появится еще около

2 тысяч рабочих мест.

Следующей целью выездного совещания стало село Донское Труновского района. Мусорная ситуация в селе сложная. Единственный действующий здесь полигон уже выработал свой ресурс, официально закрыт и требует рекультивации. Однако свозить бытовые отходы сюда продолжают. В тощей сельской казне нет средств для рекультивации и устройства нового полигона. А чтобы получить на это дело федеральные средства, нужно сначала подготовить достойный инженерный проект, что тоже дорого.

В итоге селяне бытовой мусор просто сжигают, при этом едкий дым накрывает и законопослушных соседей. Нарушают правила не только простые жители, но и вполне успешные предприниматели, причем в солидных объемах. Не останавливают их ни многочисленные жалобы, ни угрозы штрафов.

Уже в конце года свалка в Донском должна будет перейти в ведение ООО «Эко-Сити». Регоператор обязуется привести полигон в соответствие современным экологическим требованиям, а мусор, накапливающийся на свалке, будет утилизироваться на заводе в Нижнерусском.

Как подчеркнули депутаты, власти всех уровней убеждены, что «мусорная» реформа не должна проходить за счет населения или государства. Переработка мусора и без поддержки государства весьма прибыльное дело. Обязанность власти – держать под контролем тарифы.