Фото: пресс-служба министерства образования и молодежной политики СК Фото: пресс-служба министерства образования и молодежной политики СК Фото: пресс-служба министерства образования и молодежной политики СК

В номинации «Лучший инновационный проект» во «Втором Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую презентацию учреждений профессионального и дополнительного образования – 2017» победил «Георгиевский колледж».

Московское жюри на первом этапе конкурса отобрало лучшие работы, в том числе и проект преподавателей Георгиевского колледжа Ж.А. Кирилюка, Л.С. Кутеповой, Е.Ю. Сердюка об альтернативной постановке физического воспитания.

Финальный этап длился с 14 по 23 июня в районе Сочи, где участники Всероссийского слёта учителей, стали членами жюри. Они признали презентацию Георгиевского колледжа оригинальной, практически значимой и актуальной, рассказывают в пресс-службе министерства СК.