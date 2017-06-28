В Москве прошло заседание правления Фонда развития моногородов (ФРМ).

Фото: Александр МАЩЕНКО Невинномысск рассчитывает на финансовую поддержку Фонда развития моногородов

В повестке дня был один вопрос: о целесообразности рассмотрения Фондом оказания возможной финансовой поддержки моногородам. Другими словами, предстояло решить, насколько правильной и необходимой будет помощь монопрофильным муниципалитетам, одним из которых является и Невинномысск.

Как сообщили в пресс-службе администрации города химиков, выслушав и обсудив доклад заместителя гендиректора ФРМ Е. Подшивалова, правление пришло к однозначному выводу. Признать целесообразным рассмотрение Фондом возможности оказания финансовой поддержки за счет ФРМ – на софинансирование расходов бюджетов региона и муниципалитета. Цель – строительство или реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов.

Кроме Невинномысска, ФРМ поддержит ещё семь моногородов.