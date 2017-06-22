27 июня в министерстве сельского хозяйства СК прошла пресс-конференция главы ведомства Владимира Ситникова.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Владимир Ситников

Одной из главных тем стало начало уборочной кампании, ее особенностей. В целом предстоит убрать более 2,1 млн га зерновых культур, также будет проведен большой комплекс сопутствующих работ: сволакивание соломы, лущение стерни, подъем полупара. Ожидаемый средний уровень урожайности зерновых оценивается в пределах 41,8 центнера на круг. В ходе брифинга был также затронут ряд важных тем. В их числе промежуточные итоги работы сельскохозяйственной отрасли и реализация госпрограммы развития сельского хозяйства на Ставрополье, борьба с саранчовыми, потери в результате града и паводка, а также организация помощи пострадавшим в зоне подтопления.