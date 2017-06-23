26 июня около 23 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Веста», на улице Морозова, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Ланд Ровер Фриландер», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В больницу были доставлены пять челорвек: 20-летний пассажир автомобиля «Лада Веста» – житель Туркменского района, 26-летний водитель иномарки – житель Ставрополя, 47-летний пассажир «Ленд Ровера» – житель Москвы, а также 30-летние супруги из республики Белоруссия, – пассажиры автомобиля «Ленд Ровер». Предполагаемый виновник ДТП, 22-летний житель Михайловска, травм не получил.