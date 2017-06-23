Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

26 июня около 23 часов 30 минут водитель автомашины «Лада Веста», на улице Морозова, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Ланд Ровер Фриландер», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В больницу были доставлены пять челорвек: 20-летний пассажир автомобиля «Лада Веста» – житель Туркменского района, 26-летний водитель иномарки – житель Ставрополя, 47-летний пассажир «Ленд Ровера» – житель Москвы, а также 30-летние супруги из республики Белоруссия, – пассажиры автомобиля «Ленд Ровер». Предполагаемый виновник ДТП, 22-летний житель Михайловска, травм не получил.