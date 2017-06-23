Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Советском районе неопытная автоледи на внедорожнике влетела в электрический столб, пострадали 4 человека, в том числе дети, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. ЧП произошло 23 июня около 21 часа 30 минут на 266-м километре автодороги Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды. Автоледи на внедорожнике «Тойота Ланд Крузер» ехала с небезопасной скоростью, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В больнице оказались четыре участника аварии: 35-летняя водитель, 49-летняя пассажирка, 7-летняя дочь и 3-летний сын автоледи. Все они – жители Дагестана. Стаж вождения у водителя – менее 2 лет.