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Перед началом массовой страды на Ставрополье необходимо усилить контроль за прохождением сельскохозяйственными машинами техосмотра. Об этом шла речь на региональном совещании, которое провел министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Как прозвучало на встрече, техосмотр в канун уборочной кампании прошли еще не все машины. Успешнее других с этим важным делом справились в Новоалександровском и Александровском районах, самые низкие показатели в Кочубеевском и Минераловодском районах. Министр подчеркнул, что крайне важно гарантировать безопасность всей уборочной техники во избежание несчастных случаев.