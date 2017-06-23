Фото: из архива газеты «СП»

27 июня в Советском районе прошло региональное совещание, посвященное строительству водохранилища на реке Мокрый Карамык с целью защиты от паводков города Зеленокумска.

Провел встречу первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, в ней приняли участие представители министерств сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Кубанского бассейнового водного управления, других ведомств. На совещании шла речь об определении места расположения земельного участка под возведение водохранилища, о проведении расчета пропускной способности реки Кума на территориях, подвергшихся затоплению.