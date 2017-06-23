В Саранске прошел чемпионат России по легкой атлетике (спорт глухих).

Фото: пресс-служба минспорта края Кирилл Цыбизов

Наш земляк Кирилл Цыбизов одержал победу в состязаниях по метанию копья. Спортсмен показал результат 62 метра 25 сантиметров. Это второй результат сезона в мире. Отмечу, что победа дала возможность ему поехать на Сурдлимпийские игры, которые пройдут в июле в Самсуне.

Наставник К. Цыбизова заслуженный тренер РФ Сергей Халатян остался доволен выступлением ставропольского чемпиона: к этому старту он длительно и серьезно готовился после травмы.

Сурдлимпийские игры в Турции станут для нашего спортсмена третьими по счету. Он выступит сразу в двух видах состязаний: метании копья и многоборье. Отмечу, что в 2009 году в своем дебютном выступлении на Тайване Кирилл стал чемпионом в многоборье, а на Сурдлимпийских играх 2013 года в Болгарии взял награду высшей пробы в состязаниях по метанию копья и «серебро» в многоборье.