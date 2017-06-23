Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции Кочубеевского района при патрулировании автодороги недалеко от Ставрополя заметили на обочине припаркованный автобус, сообщили в ГУ МВД России по краю.

На нем 19 детей из поселка Домбай Карачаево-Черкесской республики ехали в Волгодонск Ростовской области. Автобус поломался и починить его на месте оказалось невозможно. Фирма-перевозчик из Волгодонска направила другой автобус, который должен был забрать детей, и они его ждали прямо на трассе.

Полицейские связались с районным отделом образования, который предоставил ребятам летний лагерь для ночевки и горячее питание. Автоинспекторы сопроводили детей в пришкольный лагерь Кочубеевского района. Как только сменный автобус прибудет, ребята смогут продолжить движение.