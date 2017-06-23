Фото: пресс- служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс- служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Вблизи Ставрополя 26 июня столкнулись маршрутное такси и КамАЗ.

Водитель пассажирской ГАЗели около 19 часов 45 минут, двигаясь по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» со стороны Невинномысска в направлении Ставрополя, на 29- м километре (территория Шпаковского района) столкнулся с впереди двигающимся КамАЗом, рассказали в УГИБДД по краю. В больницу попали три человека – водитель и два пассажира маршрутки. Всего в момент автоаварии в ГАЗели было 10 человек, она двигалась по маршруту «Учкекен – Ставрополь». По словам пассажиров, водителя мог ослепить свет заходящего солнца.