Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Аварийно-спасательные группы ПАСС СК, сообщила пресс-служба ведомства, из Ставрополя, Невинномысска, Изобильного и села Левокумского посетили подтопленцев. Цель — разъяснить пострадавшим правила оформления документов для получения материальной компенсации, когда их ждать.

Пассовцы из Ставрополя провели беседы с населением в Левокумке Минераловодского городского округа. Спасатели из Невинномысска — с жителями станицы Александрийской Георгиевского района. Выслушала проблемы пострадавших в селе Подгорном Андроповского района аварийно-спасательная группа из Изобильного. А в селе Краснокумском Георгиевского района работали спасатели ПАСС СК из села Левокумского.

– Люди пытаются ускорить процесс получения компенсаций и штурмуют местные администрации. Муниципалитеты не в силах справиться с большим потоком людей, поэтому обратились за помощью к спасателям, – рассказал руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК села Левокумского Александр Багнов. – Наша задача заключалась в том, чтобы объяснить людям, что выплаты обязательно поступят на их счет, но это очень серьезная и длительная работа, которая займет от 5 до 8 месяцев. Также мы провели опрос, и узнали, всех ли жителей посетила комиссия, занимающаяся оценкой нанесенного ущерба.