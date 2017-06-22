Четыре района Ставрополья приступили к уборке озимого ячменя. Скошено более 900 гектаров, средняя урожайность по краю пока 31,8 центнера с гектара.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Жатва

Одними из первых к жатве хлебов приступили в СПК племзавод «Дружба» Апанасенковского района, СПК колхоз имени Ленина Арзгирского, СПК «Кановский», ООО «Стодеревское», ЗАО АПП «Сола», ООО «Содружество» Курского района, КФХ «Уваров А.» и КФХ «Сергеев А.» Степновского района.

По ожиданиям министерства сельского хозяйства СК, в целом к массовой уборочной страде аграрии приступят 28 – 30 июня.

В региональном аграрном ведомстве прошла видеоконференция по готовности к жатве, которую провел его глава Владимир Ситников. Предстоит убрать более 2,1 млн га зерновых культур. По прогнозам специалистов агроведомства, ожидаемая средняя урожайность 41,8 центнера на круг. В ходе видеомоста Владимир Ситников особое внимание обратил на необходимость технической готовности транспортных средств к уборочной страде.

Аграрии Ипатовского района выступили с традиционным ежегодным обращением ко всем крестьянам края по организованному проведению страды. «Несколько дней нас отделяют от самого главного и ответственного экзамена для земледельцев – сбора урожая, – говорится в обращении. – Сегодняшний урожай выращен ценой больших усилий многих тружеников села, поэтому каждый участник жатвы должен чувствовать огромную ответственность. Девиз жатвы-2017 – «Собрать урожай в оптимальные сроки и без потерь». Мы, хлеборобы Ипатовского района, призываем всех земледельцев края приложить максимум усилий, знаний, чтобы провести сбор выращенного урожая на высоком организационном и технологическом уровне, обеспечить безопасные условия труда всех участников, ведь жатва хлебов – это венец кропотливого труда земледельца. Успехов всем и полновесного ставропольского каравая!».

В Ипатовском районе на линейке готовности более 500 зерноуборочных комбайнов, 400 автомобилей, 200 тракторов. Во всех звеньях технологической цепи и обслуживании будет задействовано более 4 тысяч человек, предстоит убрать более 160 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

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В этом году в Кочубеевском районе уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых культур составляет 50901 гектар. Как сообщили в районной администрации, одновременно с уборкой зерновых культур будут проводиться сопутствующие технологические операции по обработке почвы и подготовке ее под урожай 2018 года. Ну а пока кочубеевские хлеборобы делают осторожные прогнозы на предстоящую страду. Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых в сельхозпредприятиях планируется на уровне 51,4 центнера с гектара, в фермерских хозяйствах – 36 ц/га.

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Угроза хлебным полям некоторых районов края от саранчи отступила.

Ожидается, что в конце этой недели режим ЧС в Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах может быть отменен. В целом обследования проведены на площади 936 тысяч га, заселение вредителями выявлено на 357 тысячах га. Мароккская саранча обнаружена в десяти районах, азиатская – в пяти. Защитные мероприятия проведены в двенадцати районах на 342 тысячах га. В обработках участвуют 96 единиц техники и 16 авиабортов. Для проведения защитных мероприятий из бюджета края выделено 43 млн рублей для проведения обработок на 211,8 тыс. га. Тем не менее остается угроза миграции опасных вредителей из соседних регионов. Особенно тревожит Ногайский район Республики Дагестан, где саранчой заселено около 40 тысяч гектаров, а обработки проведены менее чем на половине площади. Другой потенциальный источник распространения – Калмыкия, особенно Черноземельский и Ики-Бурульский районы. Саранча там «прописалась» почти на 58 тысячах га. Как заверили в минсельхозе, в настоящее время для проведения истребительных мероприятий на востоке региона агропроизводители края обеспечены препаратами в полном объеме.