Фото: КЦСОН Невинномысск Занятия в рамках программы «Творчество против недуга» пользуются большой популярностью у пенсинеров Невинномысска

Большой популярностью у пенсионеров Невинномысска пользуются занятия в рамках программы «Творчество против недуга». Проводят их в комплексном центре социального обслуживания населения. Старики под руководством опытного наставника создают свои «шедевры». Квиллинг (бумагокручение), декупаж (декорирование различных предметов) – это лишь часть техник, освоенных людьми третьего возраста.

Как сообщили в центре соцобслуживания, творческие занятия помогают пожилым людям тренировать внимание, память, развивают мелкую моторику пальцев. Еще один плюс – в кружке пенсионеры находят новых друзей, расширяют круг общения.