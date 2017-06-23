В Ставропольской краевой филармонии состоялся финал XXVI Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017». Жюри предстояла нелегкая задача выбрать среди девушек пяти стран самую красивую и талантливую.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Победительница конкурса Диляра Ялалтынова Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Диляра Ялалтынова Конкурс грации и артистического мастерства «Королева студенчества – 2017» в Ставрополе

Инициатором конкурса выступило правительство Ставрополья при поддержке Белорусского республиканского союза молодежи и Российского союза молодежи. Правительство нашего края на конкурсе представляла заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.

Представительниц России, Армении, Беларуси, Узбекистана и Туркменистана ожидало несколько испытаний: презентация национальных костюмов, творческий этап и дефиле.

Все конкурсантки были чрезвычайно красивы. А за плечами некоторых уже и серьезные победы в спорте и различных конкурсах. Например, Диляра Ялалтынова занимается художественной гимнастикой с трех лет и имеет звание мастера спорта России. Снежана Михейцева, Алёна Енко и Кристина Никифорова, представительницы Беларуси, уже получили титулы в студенческом шоу «Королева Весна Беларуси – 2017». Посмотрим, каких успехов смогут добиться девушки и в этот раз.

– В этом году я оканчиваю университет, а этот конкурс станет самой яркой точкой в моей студенческой жизни, – делится своими впечатлениями Милана Тхамокова, обладательница титула «Мисс Северо-Кавказский федеральный округ».

И вот после шествования в роскошных вечерних платьях приходит время финала. Самого настоящего финала и долгожданного объявления имени победительницы. Но никто из красавиц не остался без подарка и звания. Гульнар Хатамова, представляющая Республику Туркменистан, удостоилась номинации «Королева Оригинальность», а Анастасия Казакова из России стала «Королевой зрительских симпатий». Самой артистичной судьи посчитали Юлдуз Халикову, представительницу Узбекистана, а самой грациозной – Кристину Никифирову. Титул «Королева творчества» был присвоен Алёне Енко, самой очаровательной, по мнению жюри, стала Милана Тхамокова. А звания «Вице-королева студенчества» удостоились сразу две конкурсантки – Снежана Михейцева и Кристина Мирзоян.

Волнение нарастает. Звучат фанфары. И новой королевой студенчества – 2017 становится Диляра Ялалтынова, представительница России.

– В будущем я планирую дальше заниматься своим любимым делом – художественной гимнастикой, – говорит она.