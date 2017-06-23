В станице Темнолесской в Спасо-Преображенском центре, где проходят реабилитацию люди, попавшие в наркотическую зависимость, отметили Международный день борьбы с наркоманией.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Мероприятие открылось крестным ходом. Основатель центра депутат Думы края Николай Новопашин сказал, что рад видеть, как пациенты, стремящиеся к исцелению, гуляют по территории центра со своими семьями, и выразил большую благодарность губернатору за постоянную поддержку. В центре была представлена выставка вооружения, желающие могли попробовать себя в спортивных испытаниях. Затем состоялся круглый стол, на котором представители краевой власти, священнослужители, а также психологи и деятели культуры обсудили проблемы суицидов, алко- и наркозависимости и предложили пути их решения.