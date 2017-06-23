Ставрополь с начала 90-х годов прошлого века серьезно расширил границы, и сегодня городская черта находится там, где раньше колосилась пшеница. А это значит, и забот у администрации краевой столицы стало не в пример больше. О том, чем живет сегодня город, мы беседуем с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым.

Андрей Джатдоев

– Не так давно Ставрополь победил в федеральном конкурсе на лучшее поселение в номинации городов – административных центров субъектов РФ. Действительно, гости восхищаются Ставрополем заслуженно. Одни клумбы чего стоят... Но приезжие интересуются главным образом центром. А есть ли, образно говоря, жизнь за «мкадом», то есть на окраинах краевой столицы?

– Ставрополь действительно значительно продвинулся по части благоустройства, создания комфортных условий жизни, внешнего облика. Приятно, что это не осталось незамеченным. И вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак это отметил, вручая городу награду. Должен сказать, что полученное признание касается не только центральной части Ставрополя. Можно долго перечислять, что сделано в первую очередь для спальных районов. И еще будет сделано. По многим позициям мы идем в авангарде. В частности, это касается озеленения города, малых архитектурных форм, которые, безусловно, разнообразят городской пейзаж. Мы очистили город от обилия рекламных щитов, которых было около полутора тысяч. Сегодня осталось около 300. Не было цели просто садистски их срезать. Администрация руководствовалась пожеланиями горожан, которые за такое решение высказались в рамках социологических опросов, на собраниях жителей, проведенных районными администрациями краевого центра. Сами посудите, каково всю ночь слушать шелестящее жалюзи рекламного щита. Некоторые билборды загораживали вид из окна, что тоже неудобно, сужали обзор автомобилистам. Бизнес согласился с такой постановкой вопроса.

Однако если я как глава города сейчас бы заявил, что всем доволен, то делать мне на этом месте нечего. В таком большом хозяйстве всегда найдется незавершенное дело. Сегодня особенно обеспокоена администрация последствиями суровой зимы 2016/2017 года. Только ленивый не возмутился количеством оставшихся выбоин на дорогах. Их намного больше, чем в предыдущие сезоны. Так что ремонт в полном разгаре. Всего на эти цели выделено городу 300 млн рублей. Некоторые неудобства приходится терпеть, однако основная дорожная деятельность происходит ночью, когда практически нет автомобилей. Работы еще много, поэтому раньше августа вряд ли подрядчики справятся со всем объемом.

– Андрей Хасанович, в последнее время в Ставрополе активно ликвидируют киоски, в том числе «Союзпечати». Не всем горожанам это нравится.

– Я считаю этот процесс естественным. В городе исчезают неблаговидные пивнухи, старые развалины-киоски, наследие 90-х годов прошлого века, когда действительно в них была потребность. Сегодня показатель обеспеченности торговыми площадями на душу населения в Ставрополе в 1,6 раза превышает общероссийский. В новой ситуации пора подумать об архитектурном облике наших улиц. Киоски не исчезнут совсем. Только они должны принципиально по-другому выглядеть. Вся эта достаточно кропотливая работа осуществляется в тесном взаимодействии с депутатами городской Думы. В настоящее время формируем новый эшелон киосков в соответствии с утвержденными эскизами и местом дислокации для продажи той же печатной продукции, мороженого, других мелких товаров. Никакого ЧП не случилось. Это общемировая практика по формированию городской среды.

– Платные стоянки стали серьезной темой для разговоров. Паркоматы стоят, образно говоря, в чистом поле, непонятно, кто контролирует ситуацию. Почему выбрано для реализации проекта ООО «Городские парковки» из Краснодара, где к этой фирме, как известно, имеет претензии местная прокуратура? На Ставрополье не нашлось достойного кандидата?

– Много по этому поводу всяких басен ходит. Вспомните, еще не так давно на Карла Маркса, Булкина, Советской и других улицах не протиснуться было от машин – концентрация гигантская. Платные парковки позволили организовать пространство, частично разгрузить самые напряженные участки городских магистралей. Администрация вынуждена была пойти на меры, которые ограничили возможности некоторых автомобилистов путешествовать к центру города на автомобиле, поскольку за стоянку теперь приходится платить. Что касается «чистого поля». Без присмотра контролеров паркоматы не остаются. Другое дело, что им приходится передвигаться от одной парковки к другой. Способы оплаты могут быть разными – с банковской карты, с помощью мобильного приложения. Инструкция по пользованию несложная.

О выборе подрядчика. Нам нет дела до того, что там, в Краснодаре, за конфликт с парковками. У нас они честно выиграли тендер. Тем более что среди наших предпринимательских структур не нашлось таких, кто способен справиться с такого рода проектом. Уж так повелось, если кому что не нравится, этому сразу придают формат незаконности. Главное условие – инвестор за свои деньги устанавливает все необходимое оборудование, программное обеспечение, системы видеонаблюдения. Ни одного бюджетного рубля на эти цели не положено. Напротив, уже на стадии реализации в городскую казну капает 10 процентов от общей суммы доходов. А вообще алгоритм взаимодействия следующий: изначально все доходы от парковок перечисляются в городской бюджет, а затем ООО компенсируются затраты. Прокуратура по результатам проведенной проверки сделала ряд замечаний, одно из них – больше машиномест выделить для инвалидов, что и было сделано. «Городские парковки» – определенно никакая не шарашкина контора. Предприятие успешно работает на федеральном уровне, обязательства свои перед городом выполняет, налоги платит. Плеснуть грязью – самое простое.

А кроме того, муниципалитет не делает ставку только на платные парковки. Бесплатной в течение двух часов будет парковка на 600 мест у нового перинатального центра, которая осенью этого года будет сдана. На Казачьей, 25, рядом с ТЦ «Европейский», уже заработала бесплатная многоэтажная парковка. Строящаяся подземная парковка на Александровской площади также, возможно, будет бесплатной. Решение пока не принято. Если бы была такая экономическая возможность, мэрия все парковки сделала бы бесплатными. Однако любое сооружение нуждается в обслуживании, так что без трат не обойтись. А городская казна пока не в том состоянии, чтобы жить, как при коммунизме.

– Спальным кварталам не меньше, чем центру, необходимы паркинги, и побольше...

– Это современный тренд, который активно культивируется администрацией города. Проект нового строительства теперь не может быть утвержден без привязки к объекту парковки для автомобилей. Торгово-развлекательный центр «Космос» на юго-западе города стал еще более востребован, после того как обзавелся подземным паркингом.

С прошлого года введен новый строительный стандарт в Ставрополе и для жилья. Хочешь строить, пожалуйста, но только в соотношении: одна квартира – одно паркоместо. Тем более что жилье сегодня уже не является дефицитом, чтобы соглашаться на все, лишь бы строили. Большинство строительных организаций уже приняло эти правила игры.

– Что сегодня особенно радует главу краевого центра?

– Знаете, я хочу сказать, что присутствует в нашей жизни некая крайность: мы отвыкли говорить о хорошем. А это неправильно. В настоящее время в Ставрополе реализуется несколько суперпроектов, которые скоро, безусловно, украсят город, сделают его более комфортным и гармоничным. На их реализацию выделены федеральные средства вкупе с краевыми благодаря поручениям Президента РФ и губернатора.

Один из них уже работает. Это современный перинатальный центр. Новая поликлиника в юго-западной части города (530-й квартал) на 770 посещений в смену на финишной прямой. Осталось смонтировать оборудование, и к концу года учреждение примет первых пациентов.

Сегодня я был на строительной площадке, где возводится крупнейший выставочный центр «Россия. Моя история», где будут размещены экспозиции, благодаря которым можно будет подробно и наглядно познакомиться с историей Государства Российского. Обязательной будет и региональная компонента. Такого масштаба проекты реализуются в настоящее время только в десяти регионах России. Рядом будет пролегать новый городской проспект с шестью полосами движения. А площадь перед этим монументальным сооружением, безусловно, в скором будущем станет для горожан одной из любимых.

Обновленной встретит 240-летие города этой осенью площадь у Ангела: ЛЭД-экран для демонстрации фильмов, оригинальные элементы озеленения. Неслучайно проект получил золотой диплом на Всероссийском конкурсе.

Начато строительство Ледового дворца, которого горожане уже заждались. В октябре будущего года запланирована его сдача в эксплуатацию.

Реконструкции и обновлению подлежат Театральный сквер в центре города, площадь Ленина, где будет не только заменено покрытие, но и устроен скейтпарк к удовольствию молодых ставропольчан. В микрорайоне «Перспективный» полным ходом идет строительство новой школы на тысячу мест с двумя бассейнами. Большие планы у города по благоустройству дворов, строительству спортивных и детских площадок. Список можно продолжить.

– Известно, что всех дел не переделать. И средств на все никогда не хватит. Необходимо выделять приоритеты.

– Увеличивается количество автомобилей в краевой столице, необходимы новые транспортные развязки. Растет рождаемость. Наша задача – успевать за этими процессами, своевременно обеспечивать малышей детскими садами. Не хватает мест для отдыха – нужен свой аквапарк, где будут и водные аттракционы, и теннисный корт, и другие развлечения. Кстати, строительство его уже запланировано. Достаточно остается еще аварийного жилья, из которого необходимо людей переселить в комфортные условия.

Деревья стареют – тоже необходима смена. За два года высажено 40 тысяч молодых деревцев. И этого все равно недостаточно. Я в связи с этим вспоминаю японскую мудрость: «Лучшее время для посадки деревьев было 20 лет назад, следующее лучшее время – сегодня». По большому счету, это не только о сохранении городских насаждений. О необходимости жить каждый день, помнить о том, что именно от нас зависит, каким будет завтрашний день.

– Какая у мэра краевой столицы главная мечта?

– Хочется, чтобы гости говорили, как же ставропольчанам повезло жить в таком замечательном городе. Для этого, правда, еще многое надо сделать. Выходит, что перечислить все, о чем мечтаю, мне будет сложно. Тогда так. Главная мечта – чтобы все мечты сбылись.