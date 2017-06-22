Предварительные итоги ЕГЭ подвели на совещании в правительстве Ставропольского края.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Известны результаты по 8-ми предметам. Зампред регионального правительства Ирина Кувалдина отчиталась, что пора экзаменов на стадии завершения. Резервные дни остались для пересдающих и тех, кто не смог сдать экзамен в основной день по уважительной причине. В том числе это касается выпускников, проживающих в зонах, пострадавших от наводнения в крае. Как доложила Ирина Кувалдина, эти дети уже сдали экзамен. А 1 июля станет днем полного официального завершения экзаменационной кампании.

Сейчас уже можно говорить о хорошей подготовке школьников, выбравших в качестве дополнительных предметов для сдачи географию, информатику, физику и биологию.

Средний балл по математике и русскому не изменился по сравнению с 2016 годом.

Рекордсменов-стобальников в этом году 69 человек. Что тоже соответствует уровню прошлого года. Но отличники по обществознанию, литературе и физике выявлены в 2017 году впервые, сообщают в пресс-службе губернатора СК.