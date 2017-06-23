Двух утопленников в выходные дни нашли водолазы ПАСС СК в водоемах края.

Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Первая трагедия случилась в три часа утра 24 июня на «Городском озере» в Ессентуках. Двое мужчин решили освежиться, чтобы привести в порядок пьяные головы. Один из них не смог выплыть к берегу, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края». Стоявший у кромки воды товарищ обратился за помощью к спасателям. Водолазы обследовали ту часть озера, где отдыхали молодые люди, и через 40 минут достали тело 27-летнего мужчины.

Вечером того же дня в Новопавловске жертвой водной пучины стал 21-летный парень. Он, как и многие другие местные жители, провел выходной день на старом городском пруду. А потом пропал. Соседи по отдыху заметили это и обратились за помощью к спасателям ПАСС СК из Георгиевска в 18.40. Уже в 19.05 спасатели начали водолазные работы. Спустя 25 минут водолазы обнаружили тело и доставили его на берег.