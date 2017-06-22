Фото: Виктория ФЕДОРОВА Соревнования по пляжному футболу. Фото: Виктория ФЕДОРОВА Соревнования по пляжному футболу. Фото: Виктория ФЕДОРОВА Победители забега на 1,5 километра.

24 июня в Ставрополе прошел Всероссийский олимпийский день, который стартовал на Комсомольском пруду. С самого утра жителей и гостей города ждала интересная спортивная программа, которая открылась выступлением ребят из федерации тхеквондо. На берегу проходили соревнования по стритболу, пляжному футболу и волейболу, а также массовый забег на дистанцию 1,5 километра.

В состязаниях приняли участие не только известные спортсмены из края, но и все желающие. Победители соревнований получили заслуженные кубки и медали. Организатором Всероссийского олимпийского дня выступил комитет физической культуры и спорта администрации города. Его руководители отметили, что каждый год такие мероприятия собирают поклонников спорта, которых на Ставрополье становится все больше.