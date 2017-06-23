Ставрополь готовится отметить День молодежи. В этом году праздник пройдет 27 июня на Комсомольском озере.

День Молодежи 27 июня на Комсомольском озере Ставрополя

Скучать не придется, потому что организаторы подготовили необычайно насыщенную программу. С трех часов дня начнут работать развлекательные и спортивные площадки. Гостям предложат стать участниками турнира «World of tanks», конкурса караоке «Живой звук», попробовать свои силы в заездах на гироскутерах, соревнованиях по воркауту и паркуру, стритболу, волейболу и пляжному футболу.

В этот день пройдут показательные выступления лучших спортсменов по вейк-бордингу и городского чемпионата по современному танцевальному искусству «Молодежь к юбилею городу».

Стоит также посетить необычную интерактивную площадку «СуперПуперМегаДженга», послушать живую музыку от ставропольских групп «ICBAND», «RaumaRiki», «Рейс-N» и «Личности» и ознакомиться с лучшими короткометражными работами молодых режиссеров России на кинофестивале «КАДРиль».

Праздник, конечно, не обойдется без подарков, розыгрышей и сюрпризов. Завершит День молодежи дискотека под открытым небом.