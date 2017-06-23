Ставрополь готовится отметить День молодежи. В этом году праздник пройдет 27 июня на Комсомольском озере.

День Молодежи 27 июня на Комсомольском озере Ставрополя
День Молодежи 27 июня на Комсомольском озере Ставрополя

Скучать не придется, потому что организаторы подготовили необычайно насыщенную программу. С трех часов дня начнут работать развлекательные и спортивные площадки. Гостям предложат стать участниками турнира «World of tanks», конкурса караоке «Живой звук», попробовать свои силы в заездах на гироскутерах, соревнованиях по воркауту и паркуру, стритболу, волейболу и пляжному футболу.

В этот день пройдут показательные выступления лучших спортсменов по вейк-бордингу и городского чемпионата по современному танцевальному искусству «Молодежь к юбилею городу».

Стоит также посетить необычную интерактивную площадку «СуперПуперМегаДженга», послушать живую музыку от ставропольских групп «ICBAND», «RaumaRiki», «Рейс-N» и «Личности» и ознакомиться с лучшими короткометражными работами молодых режиссеров России на кинофестивале «КАДРиль».

Праздник, конечно, не обойдется без подарков, розыгрышей и сюрпризов. Завершит День молодежи дискотека под открытым небом.