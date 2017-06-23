Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В первенстве края по футболу среди ветеранов 40 лет и старше прошли очередные матчи. Вот их результаты:

«Торпедо» (Ставрополь) – «Кожаный мяч» (Ставрополь) – 2:0,

«Новоселицкое» – «Зеленокумск» -1:0,

«Торпедо» (Георгиевск) – «Буденновск» – 3:0,

«Новоселицкое» – «Торпедо» (Георгиевск) – 3:0 (после назначения пенальти в ее ворота команда «Торпедо» покинула поле и получила техническое поражение).

«Зеленокумск» – «Буденновск» – 3:1,

«Дивное» – «Дружба» – 0:0,

«Нива» – «Светлоград» – 0:1,

«Дивное» – «Светлоград» – 0:0,

«Нива» – «Дружба» – 2:1.

Напомню, что 21 команду разбили на пять подгрупп по географическому признаку, они играют в два круга. В группе «А» выступают пять команд, лидерство захватил «Комфорт» (Ставрополь) – 9 очков. В остальных группах играют по четыре команды. В группе «В» лидирует кисловодский «Нарзан-КМВ», набравший девять очков. В группе «С» у форварда – «Новоселицкого» 13 очков. В группе «Е» лидером является «Русь» (Грачевский район) – девять очков. Самая запутанная ситуация сложилась в группе «Д». Досрочным победителем за тур до завершения группового этапа стала команда «Светлоград» – 13 очков.

Во второй этап соревнований выходят победители групп и команды, занявшие вторые места, а также два коллектива с третьей позиции, определяемые по лучшим показателям.