В хорватском Загребе завершился X чемпионат Европы по пляжному гандболу. В составах и мужской и женской сборных играли ставропольцы. Мужская сборная стала серебряным призером соревнований.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Виктор» Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Виктор»

На первом предварительном этапе наши пляжники переиграли команды Германии, Польши и Голландии — по 2:0, а также Данию — 2:1 и уступили по 0:2 Испании и Венгрии. На втором предварительном наши ребята проиграли хозяевам песка — 0:2 и одолели Швецию — 2:1. В четвертьфинале россияне уверенно одолели команду Украины — 2:0, а в полуфинале взяли реванш у сборной Хорватии — 2:1. В решающем поединке подопечные ставропольского тренера Владимира Полетаева (настоящей легенды пляжного гандбола, будучи игроком завоевавшим огромное количество командных и индивидуальных наград и открывший счет таковым на тренерском поприще) и Владимира Калашникова уступили испанцам 0:2 и стали серебряными призерами турнира. «Бронзу» взяли действующие чемпионы мира и победители трех предыдущих европейских первенств хорваты.

Голкипер ставропольского гандбольного клуба «Динамо-Виктор» и национальной сборной по пляжному гандболу Антон Заболотский был признан лучшим вратарем турнира.

Наши девушки финишировали на пятом месте. Победителем женского турнира стала сборная Норвегии, бронзовый призер последнего чемпионата мира. «Серебро» у команды Польши, «бронза» у Испании. Следующим крупным турниром для наших сборных станет домашний чемпионат мира, который пройдет летом 2018-го года в Казани.