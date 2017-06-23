Фото: пресс-служба министерства края Анна Бычкова

В австрийском Китцбюэле завершился чемпионат Европы по паратриатлону, собравший около сотни атлетов из 16 стран. Единственным ставропольским спортсменом, входящим в паралимпийскую сборную страны, стала Анна Бычкова. Участникам предстояло преодолеть несколько дистанций: 750 метров проплыть, 20 километров проехать на велосипеде, а затем еще и пробежать 5 километров. Наша спортсменка смогла повторить свой прошлогодний результат, заняв итоговое пятое место, и поднялась на две позиции в обновленном мировом рейтинге паратриатлона, заняв в мировой элите этого вида спорта вторую строчку.