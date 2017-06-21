Фото: Николай БЛИЗНЮК Колоннада, венчающая Каскадную лестницу в Кисловодске

Губернатор Владимир Владимиров распорядился начать подготовку к введению на Ставрополье курортного сбора. Законопроект на днях принят Госдумой в первом чтении. Закон, как предполагается, вступит в силу с 1 января 2018 года в четырёх пилотных регионах, в том числе – на Ставрополье. А вся подготовительная работа должна быть закончена к ноябрю.

По предварительным расчётам, ежегодно на КМВ реально собирать до 1 миллиарда рублей. Это целевые деньги, которые можно будет потратить только на и развитие курортной инфраструктуры.