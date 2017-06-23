Фото: пресс-служба Минераловодской таможни Фото: пресс-служба Минераловодской таможни

26 июня – Международный день борьбы с наркотиками отметят все правоохранительные ораны и силовые структуры. Всегда готовы противостоять этому злу и сотрудники Минераловодской таможни. В особом контроле нуждаются авиарейсы и международные почтовые отправления.

Важно поддерживать сотрудничество с отделами наркоконтроля МВД России, транспортной полиции, пограничной службы для более эффективной работы. За полгода возбуждено 6 уголовных дел на котрабандистов. Часто наркотики межународной почтой пытаются отправить из Республики Беларусь. За прошедшие месяцы 2017 года изъято около 700 граммов запрещенных вещест. Недавно с 64 флаконами с метенолом, метандиеноном, эфирами болденона, тестостерона, нандролона и тренболона задержаи 36-летнюю женщину. Это запрещенные «анаболические» стероиды для наращивания мышц. Они вызывают привыкание, схожее с эффектом от наркотиков. Преступнице грозит до 7 лет и штраф до миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Минераловодской таможни.